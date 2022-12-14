В Украине верифицировали 12 тысяч украинских детей в РФ: из них 8,6 тысячи депортированы принудительно

Офисом уполномоченного Верховной Рады по правам человека верифицировало пребывание на территории России уже более 12 тысяч украинских детей, из которых около 8,6 тысячи было вывезено туда принудительно. Об этом омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал на брифинге в медиацентре "Украина".

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По его словам, речь идет о детях, данные по которым установлены уполномоченным вместе с украинскими правоохранителями и Офисом генерального прокурора.

В частности, это дети, о которых известно место депортации, где и в каком статусе они проживали на территории Украины, где находятся на территории России и в каком статусе, а также в отношении которых известны действия со стороны российских властей. Омбудсмен также добавил, что по каждому из верифицированных случаев открывается уголовное производство.

"Наверное, эти цифры отличаются от того, когда вы в публичной плоскости встречаете, что "около 150 тысяч украинских детей находятся на территории РФ... Мы можем предполагать, что когда-нибудь совпадут те цифры, которые есть в публичной плоскости, и те, что верифицированы. Но это все – время и это работа, которой мы занимаемся", - прокомментировал Лубинец.

Он также рассказал, что на сегодня около 4,9 миллиона граждан Украины стали внутренне перемещенными лицами внутри страны. Из них 30% составляют пенсионеры и лица с инвалидностью.

"Каждая вторая семья имеет одного или более детей. 7,9 миллиона человек выехали за пределы страны, ища убежища за границей. Это 20% фактического населения всего нашего государства", — заявил Лубинец. При этом, по его словам, 13 миллионов граждан Украины остаются в районах интенсивных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Напомним, что в начале ноября советник-уполномоченный президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук заявляла, что в списке депортированных в Россию или принудительно перемещенных находилось уже более 10,5 тысячи украинских детей.

Отметим также, что ранее в декабре сам Лубинец указывал, что в РФ выехали или были депортированы 2,8 миллиона украинцев. Однако очевидно, что в этом случае речь идет об общей оценке, а не о верификации каждого случая.