Австрийский чиновник самовольно отправил двух украинских детей в Москву

Чиновник земли Тироль (Австрия) в начале января отправил двух украинских подростков 16 и 17 лет в Москву под видом "воссоединения семьи". Такое решение он принял самовольно, не согласовав с украинской стороной.

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Об этом сообщила пресс-служба отдела по завязям с общественностью земли Тироль.

Чиновник уже отстранен, начато расследование дела. Двое подростков сначала приехали в Тироль в рамках помощи Украине и были размещены в детско-юношеском учреждении. Дальше детей депортировали в РФ, однако детали уточняют.

"Согласно имеющейся у нас информации, к рассмотрению был привлечен сотрудник Европейского института омбудсмена, который также работает в Офисе провинциального омбудсмена Тироля. Сотрудник, очевидно, действовал по просьбе российского коллеги-омбудсмена. По его собственным словам, он располагал информацией из российского посольства, то, что матери двух молодых людей якобы уже находятся в России и хотят воссоединения семьи", — сообщил директор Государственного офиса Герберт Форстер.

Уже достоверно установлено, что действия отправившего детей чиновника не были согласованы ни с украинской стороной, ни с местными властями земли Тироль.

Напомним, недавно Россия признала наличие у нее вывезенных детей, желающих вернуться в Украину.

В этом контексте уполномоченный по правам человека обратился ко всем гражданам Украины, разыскивающим детей, с призывом обратиться к нему. Лубинец обещает составить список родителей и родных, которые могут забрать детей.

Его офис верифицировал пребывание на территории России уже более 12 тысяч украинских детей, из которых около 8,6 тысяч были вывезены туда принудительно.

Источник фото: ua.depositphotos.com