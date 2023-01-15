Австрійський чиновник самовільно відправив двох українських дітей у Москву

Чиновник землі Тіроль (Австрія) на початку січня відправив двох українських підлітків 16 і 17 років до Москви під виглядом "возз'єднання сім'ї". Таке рішення чоловік прийняв самовільно, не узгодивши з українською стороною.

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Про це повідомила пресслужба відділу зав'язків з громадськістю землі Тіроль.

Чиновника вже відсторонили, триває розслідування справи. Двоє підлітків спочатку приїхали до Тіролю в рамках допомоги Україні та були розміщені в дитячо-юнацькому закладі. Далі дітей депортували до РФ, однак деталі уточнюють.

"Згідно з наявною у нас інформацією, до розгляду був залучений співробітник Європейського інституту омбудсмена, який також працює в Офісі провінційного омбудсмена Тіролю. Співробітник, вочевидь, діяв на прохання російського колеги-омбудсмена. За його власними словами, він мав інформацію з російського посольства про те, що матері цих двох молодих людей вже перебувають у Росії та хочуть возз’єднання родини", — повідомив директор Державного офісу Герберт Форстер.

Вже достовірно встановлено, що дії чиновника, який відправив дітей, не були узгоджені ні з українською стороною, ні з місцевою владою Тіроль.

Нагадаємо, нещодавно Росія визнала наявність у неї вивезених дітей, які хочуть повернутися в Україну.

В цьому контексті уповноважений з прав людини звернувся до до всіх громадян України, хто розшукує дітей, з закликом звернутися до нього. Лубінець обіцяє скласти список батьків та рідних, які можуть забрати дітей.

Його офіс верифікував перебування на території Росії вже понад 12 тисяч українських дітей, з яких близько 8,6 тисячі було вивезено туди примусово.

Джерело фото: ua.depositphotos.com