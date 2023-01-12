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Лубінець про 2 раунди переговорів омбудсменом РФ: "прориву немає, але пішла технічна робота"
Російська сторона погодилася прийняти списки людей, які з 2014 року в полоні РФ, і надати інформацію про них. Також представники РФ спростували загибель 23 українців, яких вважали мертвими.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець після двох раундів переговорів з російським омбудсменом Тетяною Москальковою.
"Прориву немає, але принаймні пішла технічна робота. Обмінюємося списками, інформацією. Щодо зниклих безвісти ми пропрацьовуємо окремо. Є вже випадки, де наші громадяни і герої, які вважалися загиблими, російська сторона підтвердила живими — 23 наших хлопці", - зазначив він.
Крім того, на зустрічах обговорювалися питання цивільних людей, які фактично з 2014 року перебувають у полоні в РФ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"В нас є список людей, які з 2014-го в полоні, є список "бранців Кремля" — 158 громадян України, більша частина з яких це представники кримськотатарського народу. Напевно вперше російська сторона погодилася прийняти списки і, пропрацювавши їх, надати інформацію про те, де ці люди перебувають, в якому вони стані. Також обговорили різні варіанти їх повернення", - додав Лубінець.
Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 11 січня двічі провів переговори з російським омбудсменом Тетяною Москальковою. Сторони зустрілися в Туреччині, другого разу до них приєдналися турецькі колеги.