Лубинец о 2 раундах переговоров с омбудсменом РФ: "прорыва нет, но пошла техническая работа"

Российская сторона согласилась принять списки людей, которые с 2014 года в плену РФ, и предоставить информацию о них. Также представители РФ опровергли гибель 23 украинцев, которых считали мертвыми.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец после двух раундов переговоров с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

"Прорыва нет, но по крайней мере пошла техническая работа. Обмениваемся списками, информацией. Относительно пропавших без вести мы прорабатываем отдельно. Есть уже случаи, где российская сторона подтвердила, что живы 23 человека, которые считались погибшими", - отметил он.

Кроме того, на встречах обсуждались вопросы гражданских, которые фактически с 2014 года находятся в плену в РФ.

"У нас есть список людей, которые с 2014-го в плену, есть список "пленников Кремля" - 158 граждан Украины, большая часть из которых это представители крымскотатарского народа. Наверное впервые российская сторона согласилась принять списки и, проработав их, предоставить информацию о том, где эти люди находятся, в каком они состоянии. Также обсудили разные варианты их возвращения", - добавил Лубинец.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 11 января дважды провел переговоры с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. Стороны встретились в Турции, второй раз к ним присоединились турецкие коллеги.