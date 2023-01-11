Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Общество
Дата публикации

Украинский омбудсман встретился с уполномоченным по правам человека РФ: что обсудили

Украинский омбудсман встретился с уполномоченным по правам человека РФ: что обсудили
Лубинец отправился в Турцию, чтобы встретиться с российским омбудсманом. Фото: Facebook уполномоченного Верховной Рады по правам человека

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец дважды в сутки провел переговоры с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. Стороны встретились в Турции, во второй раз к ним присоединились турецкие коллеги.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом Лубинец сообщил 11 января в Facebook.

Фото 2 — Украинский омбудсман встретился с уполномоченным по правам человека РФ: что обсудили
Фото 3 — Украинский омбудсман встретился с уполномоченным по правам человека РФ: что обсудили
Фото 4 — Украинский омбудсман встретился с уполномоченным по правам человека РФ: что обсудили
Фото 5 — Украинский омбудсман встретился с уполномоченным по правам человека РФ: что обсудили

Первые переговоры состоялись ночью. Лубинец и Москалькова обсудили гуманитарные проблемы и кейсы, связанные с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран.

"А также обменялись конкретными предложениями. Продолжаем работать ради помощи каждому украинцу!", - добавил украинский омбудсман.

Во второй раз к ним присоединились председатель Великого национального собрания Турецкой Республики Мустафа Шентоп и главный омбудсман Турецкой Республики Шереф Малкоч.

"В ходе обсуждения с турецкой стороны прозвучали конкретные предложения по активизации решения гуманитарных вопросов", - прокомментировал Лубинец.

Перед переговорами он сообщал, что главный вопрос для обсуждения – возвращение домой украинских защитников. Отдельно должны были поднять вопрос о возвращении гражданских заложников из РФ.

Напомним, Министерство по реинтеграции оккупированных территорий сообщало, что в 2022 году из российского плена было возвращено 1596 человек, в том числе 1464 военнослужащих и 132 гражданских лица.

В Новый год, 31 декабря, Украина вернула из российского плена 140 защитников. Следующий обмен состоялся 8 января, когда домой вернулись 50 защитников.

Автор:
Вита Молодан