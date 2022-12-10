В Еленовке, где россияне устроили теракт, в плену все еще находятся 150 украинцев

По состоянию на середину декабря в оккупированной Еленовке Донецкой области в плену у российской стороны находятся 150 граждан Украины.

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Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Нас туда не допускают. Судя по всему, мы получим доступ к Еленовке только после того, как наши ВСУ освободят Еленовку. По нашей информации, в настоящее время там осталось 150 граждан Украины. Это не только военные", — рассказал Лубинец.

Он отметил, что с процессом обмена пленных существуют некоторые нюансы. В частности, украинская сторона может менять только военнопленных. Так, на вопрос о возможности обмена представителей УПЦ (МП) на находящихся в российском плену украинцев он подчеркнул, что "не хотел бы обострять вопрос именно на представителях церкви".

"Гражданских мы можем только отпускать в рамках, возможно, каких-то взаимных обязательств. Или, например, после осуждения отправлять их на территорию Российской Федерации для отбывания наказания", - уточнил Лубинец.

Напомним, после масштабного убийства украинских военных пленных в Еленовке российская пропаганда начала кампанию, основная цель которой была обвинить Украину в трагедии. Американский телеканал CNN провел расследование и получил доказательства, опровергающие версию россиян.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутериш решил направить миссию по выявлению и установлению фактов трагедии в оккупированном поселке Еленовка. Однако этого так и не сделали тогда. Впоследствии Офис Президента поставил безальтернативное требование Международному комитету Красного Креста в направить свою миссию в колонию.

По словам омбудсмена, Красный Крест проигнорировал это требование Украины.