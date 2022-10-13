Украина поставила ультиматум Красному Кресту из-за Еленовки: организации дали три дня

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак предъявил безальтернативное требование Международному комитету Красного Креста в ближайшие дни направить свою миссию в колонию в оккупированном Россией поселке Еленовка Донецкой области.

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Об этом он сказал в ходе встречи в формате видеосвязи с представителями МККК и других международных организаций, передает президентская пресс-служба.

Во встрече также приняли участие заместители Ермака Андрей Сибига и Игорь Жовква, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Кроме того, ее участниками стали представители Офиса генерального прокурора, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, глава общественной организации "Центр гражданских свобод" Александра Матвийчук, депутаты Верховной Рады и послы государств-партнеров Украины.

Ермак подчеркнул, что сегодня чрезвычайно важен вопрос о том, в каких условиях содержатся украинские пленные и с чем они сталкиваются в местах содержания в России и на оккупированных ею территориях.

"Сегодня в центре Европы, к сожалению, ежеминутно и ежечасно происходят ужасные вещи, снова существуют концлагеря, и об этом невозможно молчать", – заявил он.

Глава ОП отметил, что не понимает, почему в Еленовку до сих пор не прибыла миссия Красного Креста. Он подчеркнул, что времени на ожидание нет, поскольку речь идет о человеческих жизнях, и дал на это срок до 17 октября.

"Поэтому призываю, чтобы не позднее трех дней миссия Красного Креста с представителями международных медиа прибыла в Украину, даже если до этого срока не получите подтверждения со стороны России. А мы уверены, что Россия не заинтересована в том, чтобы правда была известна. Мы призываем направить миссию, которая будет находиться на линии фронта, пока Россия не выдаст эти разрешения", – отметил он.

Руководитель президентского офиса заверил, что Украина со своей стороны будет всячески содействовать этой миссии, в том числе туда готовы поехать депутаты Рады.

"Наши уважаемые партнеры – представители стран, которые сегодня с нами, уверен, тоже готовы помочь, чтобы ведущие каналы, другие средства массовой информации прибыли. Как это происходит, например, когда приезжает миссия МАГАТЭ", – сказал Ермак.

Руководитель ОП заявил, что в противном случае Украина будет применять "все возможные информационные и дипломатические средства, чтобы сдвинуть этот вопрос с места".

По его словам, украинское государство вместе с партнерами сможет найти вариант, как сформировать экспертную группу, и людей, готовых выполнить ту миссию, которую должен выполнить Красный Крест.

"Но мы больше не будем ждать. Каждый час, каждый день – это жизнь наших людей. И война – это сегодня экзамен для каждого человека, в частности, экзамен для международных организаций. Если есть желание, то всегда находится способ его реализовать", – резюмировал Ермак.

Принципова позиція України на сьогоднішній зустрічі з @ICRC : ми не можемо сидіти і чекати місії в Оленівку, де РФ вбивала наших полонених. @AndriyYermak висловився гранично чітко: три дні на прибуття місії в Україну. Приїжджайте на передову. Тисніть на РФ, щоб дозволила в’їзд. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 13, 2022

В свою очередь президент Владимир Зеленский также недовольно прокомментировал в своем вечернем видеообращении необходимость проводить такую разъяснительную работу с МККК.

"Были сказаны очень важные вещи. В частности, что касается институциональной работы Красного Креста ради обеспечения безопасности тех, кого содержат в российском плену. Считаю, что МККК – это не клуб с привилегиями, где получают зарплаты и наслаждаются жизнью", - заявил он.

Глава государства подчеркнул, что Красный Крест имеет обязательства, прежде всего морального характера, мандат организации должен выполняться и немедленно делаться то, что "совершенно логично" для Красного Креста.

"Есть Еленовка. Фактически концлагерь, в котором содержат наших пленных. Нужен доступ к ним, как это и оговаривалось. Красный Крест может это осуществить. Но нужно пытаться это осуществить. Украина готова содействовать этому. По образцу миссии МАГАТЭ может заработать и миссия Красного Креста. Но для этого нужно лидерство. Нужна добросовестность. Нужно понимание, кто и зачем создавал такой институт, как Красный Крест", - высказался президент.

Кроме того, он поблагодарил команду, которая продолжает заниматься обменами пленных, в частности, Буданова, Ермака, Малюка и секретаря Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрия Усова.

Напомним, что 13 октября Украина провела очередной обмен пленными, вернув 20 военнослужащих, в том числе из тех, кто содержался в Еленовке.

Отметим при этом, что ООН еще в августе решила направить в Еленовку миссию по выявлению и установлению фактов трагедии, произошедшей 29 июля на объекте, где содержались военнопленные. Украинская сторона называет ее терактом, совершенным оккупантами с целью избавиться от украинских пленных.

Миссию должен возглавить бразильский генерал Карлос дус Сантус Крус, командовавший миротворческими миссиями ООН в ДР Конго и на Гаити, однако до сих пор она так и не заработала.