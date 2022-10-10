В Красном Кресте опровергли остановку работы организации в Украине (ОБНОВЛЕНО)

Международный комитет Красного Креста заявил, что информация о прекращении работы организации в Украине не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении пресс-службы организации.

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"В связи с распространением фейковой информации о том, что якобы Красный Крест приостановил деятельность на территории Украины, информируем: Общество Красного Креста Украины в связи с сегодняшними ракетными атаками по городам Украины работает в усиленном режиме, оказывая помощь пострадавшим", - сообщили в пресс-службе.

Партнеры по международному движению Красного Креста также продолжают работать на территории Украины.

Напомним, Reuters сообщил, что якобы "Красный Крест 10 октября принял решение временно прекратить свою работу в Украине из соображений безопасности". При этом издание ссылалось на спикера Красного Креста в Украине Александра Власенко, который якобы подтвердил Reuters эту информацию.