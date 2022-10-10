У Червоному Хресті спростували зупинку роботи організації в Україні (ОНОВЛЕНО)

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявили, що повідомлення про припинення роботи організації в Україні не відповідають дійсності. Про це йдеться в заяві пресслужбі організації.

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"У зв'язку з поширенням фейкової інформації про те, що нібито Червоний Хрест призупинив діяльність на території України інформуємо: Товариство Червоного Хреста України у зв'язку з сьогоднішніми ракетними атаками по містам України працює у посиленому режимі, надаючи допомогу постраждалим", - повідомили в пресслужбі.

Зазначається, що партнери по міжнародному руху Червоного Хреста також продовжують працювати на території України.

Нагадаємо, Reuters повідомив, що нібито "Червоний Хрест 10 жовтня ухвалив рішення тимчасово припинити свою роботу в Україні з міркувань безпеки". При цьому видання посилалося на речника Червоного Хреста в Україні Олександра Власенка, який нібито підтвердив Reuters цю інформацію.