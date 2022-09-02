Затяжна війна загрожує зменшенням фінансової підтримки України, - Червоний Хрест

У разі затягування російсько-української війни обсяги фінансової допомоги Україні від міжнародних організацій можуть знизитися.

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Про це заявив генеральний директор Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Роберт Мардіні.

"Наразі все, що стосується нашого гуманітарного реагування в Україні, – це чималі обсяги. Я впевнений, що і наступного року наша операційна діяльність матиме велику фінансову підтримку. Водночас багаторічний досвід діяльності МКЧХ свідчить: якщо конфлікт має тенденцію затягуватись у часі, то підтримка і з боку держав, і з боку приватних донорів падає", – зазначив Мардіні.

Відповідаючи на запитання, які є ідеї та інструменти для вирішення проблеми наповнення фонду МКЧХ і, відповідно, продовження гуманітарного фінансування України в колишньому обсязі в разі затягування війни, він зазначив, що здатність МКЧХ реалізовувати ефективні програми приводить до того, що організація отримує додаткову підтримку від своїх донорів.

"Ми щороку звертаємось із закликом про фінансування і маємо певний кредит довіри з боку наших донорів", - сказав він.

Мардіні також нагадав, що початковий бюджет МКЧХ на Україну на 2022 рік становив близько 75 мільйонів швейцарських франків, однак у лютому, коли сталося повномасштабне вторгнення РФ, донори збільшили фінансування до 250 мільйонів.

Крім того, генеральний директор МКЧХ висловив сподівання, що російська війна в Україні закінчиться якнайшвидше.

Нагадаємо, українці, які перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях чи територіях, на яких йдуть активні бойові дії, а також внутрішньо переміщені особи, можуть подати заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій.