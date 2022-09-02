Затяжная война чревата уменьшением финансовой поддержки Украины, - Красный Крест

При затягивании российско-украинской войны объемы финансовой помощи Украине от международных организаций могут снизиться.

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Об этом заявил генеральный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини.

"Пока все, что касается нашего гуманитарного реагирования в Украине, – это немалые объемы. Я уверен, что и в следующем году наша операционная деятельность будет иметь большую финансовую поддержку. В то же время многолетний опыт деятельности МККК свидетельствует: если конфликт имеет тенденцию затягиваться во времени, то поддержка и со стороны государств и со стороны частных доноров падает", - отметил Мардини.

Отвечая на вопросы, какие есть идеи и инструменты для решения проблемы наполнения фонда МККК и, соответственно, продолжение гуманитарного финансирования Украины в прежнем объеме в случае затягивания войны, он отметил, что способность МККК реализовывать эффективные программы приводит к тому, что организация получает дополнительную поддержку от своих доноров.

"Мы каждый год обращаемся с призывом о финансировании и имеем определенный кредит доверия со стороны наших доноров", - сказал он.

Мардини также напомнил, что первоначальный бюджет МККК на Украину на 2022 год составил около 75 миллионов швейцарских франков, однако в феврале, когда произошло полномасштабное вторжение РФ, доноры увеличили финансирование до 250 миллионов.

Кроме того, генеральный директор МККК выразил надежду, что российская война в Украине закончится как можно быстрее.

Напомним, украинцы, находящиеся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, где идут активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица, могут подать заявку на получение денежной помощи от международных организаций.