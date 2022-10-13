Україна поставила ультиматум Червоному Хресту через Оленівку: організації дали три дні

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак поставив безальтернативну вимогу Міжнародному комітету Червоного Хреста найближчими днями направити свою місію до колонії в окупованому Росією селищі Оленівка Донецької області.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це він сказав під час зустрічі у форматі відеозв’язку з представниками МКЧХ та інших міжнародних організацій, передає президентська пресслужба.

У зустрічі також взяли участь заступники Єрмака Андрій Сибіга та Ігор Жовква, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Крім того, її учасниками стали представники Офісу генерального прокурора, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, голова громадської організації "Центр громадянських свобод" Олександра Матвійчук, депутати Верховної Ради та посли держав-партнерів України.

Єрмак наголосив, що сьогодні надзвичайно важливим є питання щодо того, у яких умовах утримують українських полонених та з чим вони стикаються в місцях утримання в Росії і на окупованих нею територіях.

"Сьогодні в центрі Європи, на жаль, щохвилини й щогодини відбуваються жахливі речі, знову існують концтабори, і про це неможливо мовчати", – заявив він.

Голова ОП зауважив, що не розуміє, чому до Оленівки досі не прибула місія Червоного Хреста. Він наголосив, що часу на очікування немає, оскільки йдеться про людські життя, і дав на це термін до 17 жовтня.

"Тому закликаю, щоб не пізніше ніж за три дні місія Червоного Хреста з представниками міжнародних медіа прибула до України, навіть якщо до цього терміну не отримаєте підтвердження з боку Росії. А ми впевнені, що Росія не зацікавлена в тому, щоб правда була відома. Ми закликаємо надіслати місію, яка перебуватиме на лінії фронту, поки Росія не видасть ці дозволи", – зазначив він.

Керівник президентського офісу запевнив, що Україна зі свого боку всіляко сприятиме цій місії, зокрема туди готові поїхати депутати Ради.

"Наші шановні партнери – представники країн, які сьогодні з нами, впевнений, теж готові допомогти, щоб провідні канали, інші засоби масової інформації прибули. Як це відбувається, наприклад, коли приїжджає місія МАГАТЕ", – сказав Єрмак.

Керівник ОП заявив, що в іншому разі Україна застосовуватиме "всі можливі інформаційні й дипломатичні засоби для зрушення цього питання з місця".

За його словами, українська держава разом з партнерами зможе знайти варіант, як сформувати експертну групу, і людей, котрі будуть готові виконати ту місію, яку має виконати Червоний Хрест.

"Але ми більше не будемо чекати. Кожна година, кожен день – це життя наших людей. І війна – це сьогодні іспит для кожної людини, зокрема іспит для міжнародних організацій. Якщо є бажання, то завжди знаходиться спосіб його реалізувати", – резюмував Єрмак.

Принципова позиція України на сьогоднішній зустрічі з @ICRC : ми не можемо сидіти і чекати місії в Оленівку, де РФ вбивала наших полонених. @AndriyYermak висловився гранично чітко: три дні на прибуття місії в Україну. Приїжджайте на передову. Тисніть на РФ, щоб дозволила в’їзд. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 13, 2022

В свою чергу, президент Володимир Зеленський також незадоволено прокоментував у своєму вечірньому відеозверненні необхідність проводити таку роз'яснювальну роботу з МКЧХ.

"Були сказані дуже важливі речі. Зокрема те, що стосується інституційної роботи Червоного Хреста заради гарантування безпеки тих, кого утримують у російському полоні. Вважаю, що МКЧХ – це не клуб із привілеями, де отримують зарплати й насолоджуються життям", - заявив він.

Глава держави підкреслив, що Червоний Хрест має зобов'язання, передусім морального характеру, мандат організації має виконуватися і негайно робитися те, що "цілком логічно" для Червоного Хреста.

"Є Оленівка. Фактично концтабір, у якому утримують наших полонених. Потрібен доступ до них, як це й обумовлювалося. Червоний Хрест може це здійснити. Але потрібно намагатися це здійснити. Україна готова сприяти цьому. За зразком місії МАГАТЕ може запрацювати й місія Червоного Хреста. Але для цього потрібне лідерство. Потрібна сумлінність. Потрібне розуміння, хто й навіщо створював таку інституцію, як Червоний Хрест", - висловився президент.

Крім того, він подякував команді, яка продовжує займатися обмінами полонених, зокрема Буданову, Єрмаку, Малюку та секретарю Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитру Усову.

Нагадаємо, що 13 жовтня Україна провела черговий обмін полоненими, повернувши 20 військовослужбовців, зокрема з числа тих, хто утримувався в Оленівці.

Зазначимо при цьому, що ООН ще в серпні вирішила направити в Оленівку місію з виявлення та встановлення фактів трагедії, яка сталася 29 липня на об'єкті, де утримувалися військовополонені. Українська сторона називає її терактом, скоєним окупантами з метою позбавитися українських полонених.

Місію має очолити бразильський генерал Карлос дус Сантус Крус, який командував миротворчими місіями ООН в ДР Конго та на Гаїті, проте досі вона так і не запрацювала.