Жоден із звільнених військових у полоні не бачив представника Червоного Хреста, - омбудсмен

Україна планує порушити перед керівництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) питання щодо відсутності моніторингу організації за умовами тримання українських військовополонених.

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Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він розповів, що військові, які повернулися з російського полону кілька днів тому, жодного разу, перебуваючи там, не бачилися з представниками Червоного Хреста. Через це Україна порушуватиме питання щодо невиконання МКЧХ свого мандата щодо зустрічі з полоненими.

"Це порушення. На мій погляд, це невиконання мандата МКЧХ і ми маємо про це публічно говорити", - зазначив Лубінець.

Він додав, що планує зустрітися з представниками Комітету в жовтні у Женеві.

За словами омбудсмена, він має дуже багато запитань до діяльності МКЧХ та Організації Об'єднаних Націй.

Лубінець нагадав, що МКЧХ та ООН брали на себе зобов'язання щодо захисників "Азовсталі" Під їх мандатом РФ повинна була дотримуватися вимог Женевської конвенції.

"Вони були присутні під час виходу з "Азовсталі" наших героїв у Маріуполі й, відповідно до своїх мандатів, брали на себе зобов'язання це перевіряти, за цим стежити, моніторити цю ситуацію. Ми побачили, що цього взагалі не відбувалося", - підкреслив Лубінець.

Зазначимо, серед повернутих Україні внаслідок обміну 21 вересня осіб є 118 нацгвардійців (з них 108 - військовослужбовці полку "Азов"), 50 представників Військово-морських сил, 22 - інших підрозділів Збройних сил України.

Звільнених тримали у різних місцях - як на окупованій Росією території України, зокрема в Оленівці, так і в самій РФ.