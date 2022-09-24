Ни один из освобожденных военных в плену не видел представителя Красного Креста, - омбудсмен

Украина планирует поднять перед руководством Международного комитета Красного Креста (МККК) вопрос об отсутствии мониторинга организации по условиям содержания украинских военнопленных.

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Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он рассказал, что военные, вернувшиеся из русского плена несколько дней назад, ни разу, находясь там, не виделись с представителями Красного Креста. Поэтому Украина будет поднимать вопрос о невыполнении МККК своего мандата относительно встречи с пленными.

"Это нарушение. На мой взгляд, это невыполнение мандата МККК и мы должны об этом публично говорить", - отметил Лубинец.

Он добавил, что намерен встретиться с представителями Комитета в октябре в Женеве.

По словам омбудсмена, у него очень много вопросов к деятельности МККК и Организации Объединенных Наций.

Лубинец напомнил, что МККК и ООН брали на себя обязательства по защитникам "Азовстали". Под их мандатом РФ должна была соблюдать требования Женевской конвенции.

"Они присутствовали при выходе из "Азовстали" наших героев в Мариуполе и, согласно своим мандатам, брали на себя обязательство это проверять, за этим следить, мониторить эту ситуацию. Мы увидели, что этого вообще не происходило", - подчеркнул Лубинец.

Отметим, среди возвращенных Украине в результате обмена 21 сентября лиц есть 118 нацгвардейцев (из них 108 - военнослужащие полка "Азов"), 50 представителей Военно-морских сил, 22 - других подразделений Вооруженных сил Украины.

Освобожденных держали в разных местах – как на оккупированной Россией территории Украины, в частности в Оленовке, так и в самой РФ.