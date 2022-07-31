Супутникові знімки до та після вибуху в Оленівці підтверджують, що Росія вчинила теракт, — Подоляк

Кореспондент Politico Крістофер Міллер опублікував супутникові знімки, отримані від американської компанії Maxar Tehcnologies, на яких зображена колонія в окупованій Оленівці до та після вибухів 29 липня. Тоді росіяни влаштували масове вбивство українських військовополонених.

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New sat images of Olenivka prison in Russia-occupied Donetsk region of Ukraine where at least 50 Ukrainian POWs were killed in an attack that Kyiv says — and preliminary evidence suggests — Russian forces carried out. Before, pics 1 & 3: July 27. After, 2 & 4: July 30. 📸 @Maxar pic.twitter.com/7YoUndf22j — Christopher Miller (@ChristopherJM) July 30, 2022

На знімках видно, що внаслідок вибуху постраждала лише одна будівля, в якій знаходилися полонені з полку "Азов".

Радника голови Офісу президента Михайла Подоляка зазначив, що супутникові знімки доводять, що Росія вчинила теракт в Оленівці.

"Супутникові знімки демонструють, що пошкоджено лиш одну будівлю. Саме в неї перевели полонених просто перед терактом. Аналіз фото свідчить про термобаричний вибух із середини. Удар? Ні, теракт", — прокоментував Подоляка в своєму Twitter.

Нагадаємо, російська пропаганда зранку 29 липня почала розповсюджувати дезінформацію про те, що нібито "ЗСУ завдали удару по колонії в Оленівці". При цьому насправді загарбники здійснили обстріл, щоб приховати свої воєнні злочини, зокрема катування військових полонених.

Служба безпеки перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у трагедії.

У свою чергу Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування завдання ракетного удару окупантами по території виправної колонії № 120.