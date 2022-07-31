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Спутниковые снимки до и после взрыва в Еленовке подтверждают, что Россия совершила теракт, — Подоляк
Корреспондент Politico Кристофер Миллер опубликовал спутниковые снимки, полученные от американской компании Maxar Tehcnologies, на которых изображена колония в оккупированной Еленовке до и после взрывов 29 июля. Тогда россияне устроили массовое убийство украинских военнопленных.
На снимках видно, что в результате взрыва пострадало только одно здание, в котором находились пленные из полка "Азов".
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что спутниковые снимки доказывают, что Россия совершила теракт в Еленовке.
"Спутниковые снимки демонстрируют, что повреждено только одно здание. Именно в него перевели пленных прямо перед терактом. Анализ фото свидетельствует о термобарическом взрыве изнутри. Удар? Нет, теракт ", - прокомментировал Подоляка в своем T witter.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, российская пропаганда утром 29 июля начала распространять дезинформацию о том, что якобы "ВСУ нанесли удар по колонии в Еленовке". При этом на самом деле захватчики совершили обстрел, чтобы скрыть свои военные преступления, в частности, пытки военных пленных.
Служба безопасности перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны в трагедии.
В свою очередь Офис генпрокурора начал досудебное расследование нанесения ракетного удара оккупантами по территории исправительной колонии № 120.