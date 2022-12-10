В Оленівці, де росіяни влаштували теракт, у полоні все ще перебуває 150 українців

Станом на середину грудня в окупованій Оленівці Донеьцької області в полоні у російської сторони перебуває 150 громадян України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Нас вкотре туди не допускають. Судячи з усього, ми отримаємо доступ до Оленівки тільки після того, як наші ЗСУ звільнять Оленівку. За нашою інформацією, на даний час там залишилося 150 громадян України. Це не тільки військові", — розповів Лубінець.

Він зазначив, що з процесом обміну полонених існують деякі нюанси. Зокрема, українська сторона можемо міняти тільки військовополонених. Так, на запитання щодо можливості обміну представників УПЦ (МП) на українців, що перебувають в російському полоні, він підкреслив, що "не хотів би загострювати питання саме на представниках церкви".

"Цивільних ми можемо тільки відпускати в рамках, можливо, якихось взаємних зобов’язань. Чи, наприклад, після засудження відправляти їх на територію Російської Федерації для відбування покарання", — уточнив Лубінець.

Нагадаємо, після масштабного вбивства українських військових полонених в Оленівці російська пропаганда розпочала кампанію, основна ціль якої була — звинуватити Україну в трагедії. Американський телеканал CNN провів розслідування та отримав докази, які спростовують версію росіян.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеріш вирішив направити місію з виявлення та встановлення фактів трагедії в окупованому селищі Оленівка Донецької області. Однак, цього так і не зробили тоді. Згодом, Офіс Президента поставив безальтернативну вимогу Міжнародному комітету Червоного Хреста направити свою місію до колонії.

За словами омбудсмена, Червоний Хрест проігнорував цю вимогу України.