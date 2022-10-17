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Червоний Хрест проігнорував вимогу України щодо Оленівки, - омбудсмен
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини разом з народними депутатами України прибули на межу з тимчасово окупованою територією. Місія Червоного Хреста з невідомої причини не долучилася до української групи.
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
Цей візит повинен був відбутися разом з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, для того, щоб спонукати його домогтися від Росії доступу до Оленівки і відвідати українських військовополонених, а також місце, де росіяни вчинили теракт 29 липня.
"Це видалось для МКЧХ складніше ніж просто вчергове опублікувати "заклики до обох сторін" на сторінках свого сайту. Попри наш заклик і готовність забезпечити таку поїздку, МКЧХ ми не побачили. Росіяни продовжують катувати наших героїв під мовчання міжнародних організацій", — зазначив Лубінець.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини зазначив, що Україна дотримується Женевських конвенцій та допускає МКЧХ до російських військовополонених, Росія — ні. При цьому за мовчанням Червоного Хреста криється покривання і приховування від міжнародної спільноти злочинів, які вчиняє Російська Федерація.
"Якщо організація не виконує поставлені перед нею цілі і своїм мовчанням підіграє агресору та злочинцю — вона повинна бути ліквідована", — наголосив Лубінець.
Нагадаємо, 13 жовтня Офіс Президента поставив безальтернативну вимогу Міжнародному комітету Червоного Хреста найближчими днями направити свою місію до колонії в окупованому Росією селищі Оленівка Донецької області.
Зазначимо при цьому, що ООН ще в серпні вирішила направити в Оленівку місію з виявлення та встановлення фактів трагедії, яка сталася 29 липня на об'єкті, де утримувалися військовополонені.