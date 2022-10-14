Червоний Хрест вимагає негайного доступу до військовополонених після заяв Єрмака

Міжнародний комітет Червоного Хреста вимагає негайного доступу до всіх військовополонених після вимоги керівника офісу президента Андрія Єрмака направити місію до колонії в окупованій Оленівці.

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Про це йдеться в заяві Червоного Хреста.

"МКЧХ просить негайного та безперешкодного доступу до всіх військовополонених. Ми поділяємо розчарування щодо відсутності у нас доступу до всіх військовополонених, яких утримували під час міжнародного збройного конфлікту між Росією та Україною", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що представники організації з лютого намагається отримати доступ до військовополонених. Групи Червоного Хреста були готові протягом кількох місяців відвідати колонію в Оленівці та будь-яке інше місце, де утримуються полонені.

"Однак, крім надання доступу вищими рівнями влади, це вимагає практичних заходів для реалізації на місцях. Ми не можемо отримати доступ силою до місця тримання під вартою чи інтернування, куди нас не допустили", – йдеться у заяві.

В організації додали, що місія МКЧХ може бути досягнута лише за допомогою скоординованих зусиль зі сторонами конфлікту і закликав міжнародну спільноту підтримати роль, яку відведено організації.

нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак поставив безальтернативну вимогу Міжнародному комітету Червоного Хреста найближчими днями направити свою місію до колонії в окупованому Росією селищі Оленівка Донецької області.

Нагадаємо, що 13 жовтня Україна провела черговий обмін полоненими, повернувши 20 військовослужбовців, зокрема з числа тих, хто утримувався в Оленівці.

Зазначимо при цьому, що ООН ще в серпні вирішила направити в Оленівку місію з виявлення та встановлення фактів трагедії, яка сталася 29 липня на об'єкті, де утримувалися військовополонені. Українська сторона називає її терактом, скоєним окупантами з метою позбавитися українських полонених.

Місію має очолити бразильський генерал Карлос дус Сантус Крус, який командував миротворчими місіями ООН в ДР Конго та на Гаїті, проте досі вона так і не запрацювала.