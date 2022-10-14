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Красный Крест требует немедленного доступа к военнопленным после заявлений Ермака
Международный комитет Красного Креста требует немедленного доступа ко всем военнопленным после требования руководителя офиса президента Андрея Ермака направить миссию в колонию в оккупированной Еленовке.
Об этом говорится в заявлении Красного Креста.
"МККК просит немедленного и беспрепятственного доступа ко всем военнопленным. Мы разделяем разочарование об отсутствии у нас доступа ко всем военнопленным, удерживаемым во время международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.
Отмечается, что представители организации с февраля пытаются получить доступ к военнопленным. Группы Красного Креста были готовы в течение нескольких месяцев посетить колонию в Еленовке и любое другое место, где находятся пленные.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Однако кроме предоставления доступа высшими уровнями власти это требует практических мер по реализации на местах. Мы не можем получить доступ силой к месту содержания под стражей или интернированию, куда нас не допустили", - говорится в заявлении.
В организации добавили, что миссия МККК может быть достигнута только посредством скоординированных усилий со сторонами конфликта и призвал международное сообщество поддержать роль, отведенную организации.
Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак поставил безальтернативное требование Международному комитету Красного Креста в ближайшие дни направить свою миссию в колонию в оккупированном Россией поселке Еленовка Донецкой области.
Напомним, что 13 октября Украина провела очередной обмен пленными, вернув 20 военнослужащих, в том числе из тех, кто содержался в Еленовке.
Отметим при этом, что ООН еще в августе решила направить в Еленовку миссию по выявлению и установлению фактов трагедии, произошедшей 29 июля на объекте, где содержались военнопленные. Украинская сторона называет ее терактом, совершенным оккупантами с целью избавиться от украинских пленных.
Миссию должен возглавить бразильский генерал Карлос дус Сантус Крус, командовавший миротворческими миссиями ООН в ДР Конго и на Гаити, однако до сих пор она так и не заработала.