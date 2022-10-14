Красный Крест требует немедленного доступа к военнопленным после заявлений Ермака

Международный комитет Красного Креста требует немедленного доступа ко всем военнопленным после требования руководителя офиса президента Андрея Ермака направить миссию в колонию в оккупированной Еленовке.

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Об этом говорится в заявлении Красного Креста.

"МККК просит немедленного и беспрепятственного доступа ко всем военнопленным. Мы разделяем разочарование об отсутствии у нас доступа ко всем военнопленным, удерживаемым во время международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители организации с февраля пытаются получить доступ к военнопленным. Группы Красного Креста были готовы в течение нескольких месяцев посетить колонию в Еленовке и любое другое место, где находятся пленные.

"Однако кроме предоставления доступа высшими уровнями власти это требует практических мер по реализации на местах. Мы не можем получить доступ силой к месту содержания под стражей или интернированию, куда нас не допустили", - говорится в заявлении.

В организации добавили, что миссия МККК может быть достигнута только посредством скоординированных усилий со сторонами конфликта и призвал международное сообщество поддержать роль, отведенную организации.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак поставил безальтернативное требование Международному комитету Красного Креста в ближайшие дни направить свою миссию в колонию в оккупированном Россией поселке Еленовка Донецкой области.

Напомним, что 13 октября Украина провела очередной обмен пленными, вернув 20 военнослужащих, в том числе из тех, кто содержался в Еленовке.

Отметим при этом, что ООН еще в августе решила направить в Еленовку миссию по выявлению и установлению фактов трагедии, произошедшей 29 июля на объекте, где содержались военнопленные. Украинская сторона называет ее терактом, совершенным оккупантами с целью избавиться от украинских пленных.

Миссию должен возглавить бразильский генерал Карлос дус Сантус Крус, командовавший миротворческими миссиями ООН в ДР Конго и на Гаити, однако до сих пор она так и не заработала.