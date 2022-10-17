Красный Крест проигнорировал требование Украины относительно Еленовки, - омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека 17 октября вместе с народными депутатами Украины прибыли на границу с временно оккупированной территорией. Миссия Красного Креста по неизвестной причине не присоединилась к украинской группе.

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Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Этот визит должен был состояться вместе с Международным Комитетом Красного Креста, чтобы побудить его добиться от России доступа к Еленове и посетить украинских военнопленных, а также место, где россияне совершили теракт 29 июля.

"Это показалось для МККК сложнее, чем просто в очередной раз опубликовать "призывы к обеим сторонам" на страницах своего сайта. Несмотря на наш призыв и готовность обеспечить такую поездку, МККК мы не увидели. Россияне продолжают пытать наших героев под молчание международных организаций", — отметил Лубинец.

Уполномоченный Верховной Советы Украины по правам человека отметил, что Украина соблюдает Женевские конвенции и допускает МККК к российским военнопленным, Россия — нет. При этом за молчанием Красного Креста кроется покрытие и сокрытие от международного сообщества преступлений, совершаемых Российской Федерацией.

"Если организация нет выполняет поставлены перед ею цели и своим молчанием подыгрывает агрессору и преступнику - она должна быть ликвидирована", - подчеркнул Лубинец.

Напомним, 13 октября Офис Президента поставил безальтернативное требование Международному комитету Красного Креста в ближайшие дни направить свою миссию в колонию в оккупированном Россией поселке Еленовка Донецкой области.

Отметим при этом, что ООН еще в августе решила направить в Еленовку миссию по выявлению и установлению фактов трагедии, произошедшей 29 июля на объекте, где содержались военнопленные.