- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Український омбудсман зустрівся з уповноваженою з прав людини РФ: що обговорили
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець двічі за добу провів переговори з російським омбудсменом Тетяною Москальковою. Сторони зустрілися в Туреччині, другого разу до них приєдналися турецькі колеги.
Про це Лубінець повідомив 11 січня в Facebook.
Перші переговорили відбулися вночі. Лубінець та Москалькова обговорили гуманітарні проблеми та кейси пов‘язані з наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн.
"А також обмінялися конкретними пропозиціями. Продовжуємо працювати задля допомоги кожному українцю!", — додав український омбудсман.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Вдруге до них доєдналися голова Великих національних зборів Турецької Республіки Мустафа Шентоп і головний омбудсман Турецької Республіки Шереф Малкоч.
"Під час обговорення з турецької сторони прозвучали конкретні пропозиції щодо активізації вирішення гуманітарних питань", — прокоментував Лубінець.
Перед переговорами він повідомляв, що головне питання для обговорення — повернення додому українських захисників. Окремо мали підняти питання щодо повернення цивільних заручників з РФ.
Нагадаємо, Міністерство з реінтеграції окупованих територій повідомляло, що у 2022 році з російського полону було повернуто 1596 осіб, зокрема 1464 військовослужбовці та 132 цивільні особи.
У Новий рік, 31 грудня, Україна повернула з російського полону 140 захисників. Наступний обмін відбувся 8 січня, коли додому повернулися 50 захисників.