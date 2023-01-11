Український омбудсман зустрівся з уповноваженою з прав людини РФ: що обговорили

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець двічі за добу провів переговори з російським омбудсменом Тетяною Москальковою. Сторони зустрілися в Туреччині, другого разу до них приєдналися турецькі колеги.

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Про це Лубінець повідомив 11 січня в Facebook.

Перші переговорили відбулися вночі. Лубінець та Москалькова обговорили гуманітарні проблеми та кейси пов‘язані з наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн.

"А також обмінялися конкретними пропозиціями. Продовжуємо працювати задля допомоги кожному українцю!", — додав український омбудсман.

Вдруге до них доєдналися голова Великих національних зборів Турецької Республіки Мустафа Шентоп і головний омбудсман Турецької Республіки Шереф Малкоч.

"Під час обговорення з турецької сторони прозвучали конкретні пропозиції щодо активізації вирішення гуманітарних питань", — прокоментував Лубінець.

Перед переговорами він повідомляв, що головне питання для обговорення — повернення додому українських захисників. Окремо мали підняти питання щодо повернення цивільних заручників з РФ.

Нагадаємо, Міністерство з реінтеграції окупованих територій повідомляло, що у 2022 році з російського полону було повернуто 1596 осіб, зокрема 1464 військовослужбовці та 132 цивільні особи.

У Новий рік, 31 грудня, Україна повернула з російського полону 140 захисників. Наступний обмін відбувся 8 січня, коли додому повернулися 50 захисників.