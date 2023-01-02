В МінТОТ назвали, скільки людей Україна повернула з російського полону в 2022 році

У 2022 році з російського полону було повернуто 1596 осіб, зокрема 1464 військовослужбовці та 132 цивільні особи. Про це повідомляє Міністерство з реінтеграції окупованих територій.

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У відомстві нагадують, що обміни полоненими відбувалися спільними зусиллями Офісу президента, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Служби безпеки України та самого Мінреінтеграції.

У процесі зустрічі звільнених осіб постійно брали участь представники Національного інформаційного бюро при Мінреінтеграції, яке забезпечує соціальний супровід визволених з полону осіб, а також надає їм первинну допомогу.

Зазначимо також, що перед Новим роком у Мінреінтеграції повідомляли також, що з серпня було передано 4929 листів між українськими військовополоненими та їхніми близькими, зокрема 2102 листи від полонених їхнім рідним і 2827 листів полоненим від їхніх близьких.

Правила написання кореспонденції розробило НІБ при Мінреінтеграції, а доставку листів в обидва боки забезпечує Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Нагадаємо, що востаннє про обмін полоненими наразі повідомлялося 31 грудня. Тоді Україна повернула 140 представників силових структур, зокрема з числа захисників Маріуполя, острова Зміїний, а також добровольців тероборони зі Славутича.