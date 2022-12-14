Україна повернула з російського полону 64 захисників

У середу, 14 грудня, відбувся черговий обмін полоненими між країною-агресором РФ та Україною. Додому повернулися з російського полону 64 захисники, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках.

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Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак,

"Черговий обмін полоненими. Продовжуємо повертати своїх. 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, їдуть додому. Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої", - зазначив Єрмак.

Він додав, що вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав нашим людям - Мурекезі Суеді. Також повернули тіла 4 загиблих.

"Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Вдячний всій команді, але попереду ще чимало роботи. Працюємо", - підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, українська та російська сторони 6 грудня провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернулися 60 українських військових.

Також 6 грудня відбулася чергова передача тіл героїв – в Україну повернули 49 загиблих. Від моменту призначення Уповноваженому зі зниклих безвісти вдалося повернути додому тіла 827 захисників, які віддали своє життя за Україну.