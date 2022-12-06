Україна повернула з російського полону 60 своїх захисників

Українська та російська сторони 6 грудня провели черговий обмін військовополоненими. Так, додому повернулися 60 українських військових. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Серед повернених захисників — військові Збройних сил, нацгвардії, ДПСУ. Додому повернулися 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів.

"34 оборонці Маріуполя, в тому числі 14 — з "Азовсталі". Є ті, яких утримували в РФ і Оленівці", — резюмував Лубінець.

Він додав, що поранені отримають медичну допомогу, пройдуть реабілітацію, зможуть відновити банківські картки та документи.

Також 6 грудня відбулася чергова передача тіл героїв – в Україну повернули 49 загиблих. Від моменту призначення Уповноваженому зі зниклих безвісти вдалося повернути додому тіла 827 захисників, які віддали своє життя за Україну.

Крім того, раінше Україна повернула з російського полону трьох військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти Військово-морських сил ЗС України. До цього обмін полоненими між Україною та РФ відбувся 11 листопада. Тоді додому повернулися 45 українських військових.