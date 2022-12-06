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В Україну повернули тіла 49 полеглих захисників
Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти спільно з силовими структурами продовжує повертати додому загиблих захисників. Сьогодні, 6 грудня, відбулася чергова передача тіл героїв – в Україну повернули 49 загиблих.
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
Зазначається, що операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України.
"Зараз спільно з силовими структурами робимо все можливе, щоб повернути якомога більше тіл. Постійно тривають роботи з відпрацювання локацій, де ймовірно знаходяться загиблі бійці. Дякую кожному, хто долучається до цих надскладних процесів, адже для рідних наших захисників гідно попрощатися з ними – справа честі!" – наголосив Котенко.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Від моменту призначення Уповноваженому зі зниклих безвісти вдалося повернути додому тіла 827 захисників, які віддали своє життя за Україну.
У відомстві нагадали, що в областях працюють регіональні центри Уповноваженого, з якими можна зв’язатися за номером гарячої лінії: 0 800 339 247
У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.
Також повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.
Нагадаємо, 22 листопада відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Вдалося повернути рідним тіла 33 захисників.