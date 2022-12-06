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В Украину вернули тела 49 защитников
Офис Уполномоченного по пропавшим без вести совместно с силовыми структурами продолжает возвращать домой погибших защитников. Сегодня, 6 декабря, прошла очередная передача тел героев – в Украину вернули 49 погибших.
Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
Отмечается, что операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.
"Сейчас совместно с силовыми структурами делаем все возможное, чтобы вернуть как можно больше тел. Постоянно продолжаются работы по отработке локаций, где, вероятно, находятся погибшие бойцы. Спасибо каждому, кто приобщается к этим сверхсложным процессам, ведь для родных наших защитников достойно попрощаться с ними - дело чести!" – подчеркнул Котенко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
С момента назначения Уполномоченному из пропавших без вести удалось вернуть домой тела 827 защитников, отдавших свою жизнь за Украину.
В ведомстве напомнили, что в областях работают региональные центры Уполномоченного, с которыми можно связаться по номеру горячей линии: 0 800 339 247
В выходные дни сообщения принимаются у Viber и Telegram по телефону: (095) 896-04-21.
Также сообщить о пропавших лицах можно непосредственно Уполномоченному: (099) 792-01-26.
Напомним, 22 ноября состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину. Удалось вернуть родным тела 33 защитника.