Україна повернула додому тіла 33 загиблих героїв

Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 33 захисників.

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Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначається, що операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України.

"Процес переговорів про передачу тіл триває постійно. Спільними зусиллями прагнемо якнайшвидше повернути сім’ям тіла захисників, щоб ті могли гідно вшанувати їх пам’ять!" – наголосив Олег Котенко.

Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 696 тіл.

У відомстві нагадали, що в областях працюють регіональні центри Уповноваженого, з якими можна зв’язатися за номером гарячої лінії: 0 800 339 247.

У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.

Також повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.

Нагадаємо, 8 листопада відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Вдалося повернути рідним тіла 38 захисників.

Також 19 листопада Україна повернула з російського полону трьох військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти Військово-морських сил ЗС України.