Із ворожого полону повернули трьох морських піхотинців - ВМС ЗСУ

Україна повернула з російського полону трьох військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти Військово-морських сил ЗС України.

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Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

"Звільненим військовослужбовцям була надана першочергова медична, психологічна допомога", - йдеться у повідомленні.

У ВМС наголосили, що лозунг "Своїх не полишаємо" для України не просто слова.

Нагадаємо, черговий обмін полоненими між Україною та РФ відбувся 11 листопада. Додому повернулися 45 українських військових.