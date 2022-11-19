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Из вражеского плена вернули трех морских пехотинцев - ВМС ВСУ
Украина вернула из российского плена троих военнослужащих отдельного батальона морской пехоты Военно-морских сил ВС Украины.
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Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.
"Освобожденным военнослужащим была оказана первоочередная медицинская, психологическая помощь", - говорится в сообщении.
В ВМС подчеркнули, что лозунг "Своих не бросаем" для Украины не просто слова.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, очередной обмен пленными между Украиной и РФ состоялся 11 ноября. Домой вернулись 45 украинских военных.