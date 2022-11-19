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Категория
Общество
Дата публикации

Из вражеского плена вернули трех морских пехотинцев - ВМС ВСУ

Из вражеского плена вернули трех морских пехотинцев - ВМС ВСУ

Украина вернула из российского плена троих военнослужащих отдельного батальона морской пехоты Военно-морских сил ВС Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.

"Освобожденным военнослужащим была оказана первоочередная медицинская, психологическая помощь", - говорится в сообщении.

В ВМС подчеркнули, что лозунг "Своих не бросаем" для Украины не просто слова.

Напомним, очередной обмен пленными между Украиной и РФ состоялся 11 ноября. Домой вернулись 45 украинских военных.

Автор:
Нина Комащенко