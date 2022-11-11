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Украина вернула из плена еще 45 своих защитников, — Офис Президента
Очередной обмен пленными между Украиной и РФ состоялся 11 ноября. Домой вернулись 45 украинских военных. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
"Мы вернем домой всех украинцев. Этих воинов дома ждут дети, мы были на постоянной связи с родными. Дни переживаний и бессонные ночи уже позади. Все будет хорошо", - отметил глава ОП.
Он добавил, что среди вернувшихся домой 11 ноября военных есть и рядовые солдаты, и сержанты, которые в боях защищали Украину. Также удалось вернуть два тела погибших защитников.
Обменом активно занимался Координационный штаб по обращению с военнопленными.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Предыдущий обмен состоялся 3 ноября. Тогда Украина освободила 107 воинов - 6 офицеров, 101 рядового и сержанта. 74 бойца защищали "Азовсталь". В частности, удалось обменять тяжелораненых и лежачих из Мариуполя, из "Азовстали", ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела.
До этого, 29 октября, состоялся еще один обмен пленными между Украиной и страной-агрессором РФ, в результате которого домой вернулись 52 украинца. Среди освобожденных - те, кто был пленен оккупантами в Мариуполе, на "Азовстале", Харьковщине, Донбассе, Буче Киевской области, на острове Змеиный и на ЧАЭС.