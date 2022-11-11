Украина вернула из плена еще 45 своих защитников, — Офис Президента

Очередной обмен пленными между Украиной и РФ состоялся 11 ноября. Домой вернулись 45 украинских военных. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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"Мы вернем домой всех украинцев. Этих воинов дома ждут дети, мы были на постоянной связи с родными. Дни переживаний и бессонные ночи уже позади. Все будет хорошо", - отметил глава ОП.

Он добавил, что среди вернувшихся домой 11 ноября военных есть и рядовые солдаты, и сержанты, которые в боях защищали Украину. Также удалось вернуть два тела погибших защитников.

Обменом активно занимался Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Предыдущий обмен состоялся 3 ноября. Тогда Украина освободила 107 воинов - 6 офицеров, 101 рядового и сержанта. 74 бойца защищали "Азовсталь". В частности, удалось обменять тяжелораненых и лежачих из Мариуполя, из "Азовстали", ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела.

До этого, 29 октября, состоялся еще один обмен пленными между Украиной и страной-агрессором РФ, в результате которого домой вернулись 52 украинца. Среди освобожденных - те, кто был пленен оккупантами в Мариуполе, на "Азовстале", Харьковщине, Донбассе, Буче Киевской области, на острове Змеиный и на ЧАЭС.