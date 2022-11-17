Зеленский озвучил условия транзита российского аммиака через Украину

Украина может согласиться на транзит российского аммиака в Одессу после того, как состоится обмен пленными по формуле "всех на всех".

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы во время конференции Bloomberg New Economy Forum.

"Об экспорте аммиака. Мы можем договориться, только если будет реализован обмен "всех на всех". Мы не хотим торговать с Россией, помогать им – они наш враг. Я сказал, что мы можем согласиться, только если они обменяют всех наших пленных на своих пленных", - заметил Зеленский.

Отметим, транзит российского аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса" был остановлен 24 февраля.

"Тольяттиазот", принадлежащий группе "УралХим" Мазепина и контролирующий российскую часть трубопровода, вынужден был остановить 3 из 7 агрегатов аммиака и перевести оставшиеся в режим пониженной нагрузки.

Общая протяженность аммиакопровода "Тольятти-Одесса" составляет – 2,418 тыс. км, по территории Украины – 1,018 тыс. км.

Оператором его украинской части выступает госпредприятие "Укрхимтрансаммиак", а доставленный на государственный Одесский припортовый завод (ОПЗ) российский аммиак ранее поставляли на экспорт.

Однако с началом войны прокачка снова была прекращена, как и отгрузка аммиака с ОПЗ. Хранящийся на заводе аммиак производства "Тольяттиазот" был арестован.

Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, в начале сентября продало часть этого ресурса в объеме 7 тысяч тонн за 238,8 миллиона гривен: это стало самым дорогим лотом из проданного агентством за все время арестованного имущества.

В свою очередь, в середине июля Кабинет министров инициировал введение Украиной санкций против к "Тольяттиазота" и предприятия "Минудобрения" (Россошь, Воронежская область). Необходимость этого аргументировалась тем, что находящиеся под санкциями Мазепин и другой российский бизнесмен Аркадий Ротенберг, близкий к Путину, продолжают поставки аммиака российского происхождения через территорию Украины с уплатой в бюджет государства-агрессора больших сумм налогов.