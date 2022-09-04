АРМА продало на аукционе 7 тысяч тонн аммиака российских компаний: лот стал самым дорогим за все время

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, продало на открытых электронных торгах переданный в его управление жидкий технический аммиак в количестве более 7 тысяч тонн.

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Как говорится в сообщении агентства, цена продажи составила более 238 миллионов гривен, из-за чего этот лот стал самым дорогим в его истории арестованным активом, реализуемым на электронной площадке по решению суда. До этого самым дорогим лотом были 3 тысячи тонн подсолнечного масла, которые АРМА продало в конце прошлого года за 93 миллиона гривен.

Указанное имущество принадлежит российским компаниям и было арестовано в деле о посягательстве на функционирование экономики страны. На торгах продан только первый лот, тогда как общий объем арестованного аммиака составляет более 40 тысяч тонн.

В АРМА говорят, что продают его по частям с целью увеличения конкуренции среди потенциальных покупателей и оптимизации логистических процессов.

"Недавно АРМА перечислило со своих депозитных счетов более 300 миллионов гривен на нужды Министерства обороны. Однако благодаря поступлению средств от проданного аммиака объем депозитных средств агентства снова приближается к 1 миллиарду", - сообщил руководитель агентства Дмитрий Жоравович.

По его словам, эти средства не будут ждать судебных решений о конфискации, как было раньше, а будут использованы для финансирования оборонных потребностей государства за счет покупки военных облигаций: "уже в ближайшее время" АРМА намерена приобрести первый пакет ценных бумаг.

В настоящее время покупателем аммиака уплачена вся необходимая сумма, она уже размещена на депозитном счете АРМА в государственном банке и на эти средства уже начисляются проценты.

Напомним также, что на днях украинские правоохранители сообщили, что АРМА были переданы арестованные активы предприятия "Винницабытхим", полностью принадлежащего российской "Невской косметике".

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