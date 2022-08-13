Прокуратура передала в АРМА имущество и активы бывшего нардепа на 600 млн грн

По ходатайству прокуроров Киевской городской прокуратуры арестованы и переданы в управление АРМА активы, принадлежащие народному депутату Украины IV-VIII созывов, который находится в РФ и находится в розыске, сообщили в Офисе генпрокурора.

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Имя депутата в ОГП не уточнили.

"По данным следствия, народный избранник, несмотря на пребывание в статусе народного депутата, осуществлял фактическое управление одним из крупнейших в Украине предприятий по продаже транспортных средств", – говорится в сообщении.

Как уточняют в ОГП, в сговоре с топ-менеджментом связанных с ним компаний, по его указанию было незаконно отчуждено более 200 объектов недвижимости и корпоративные права трех находившихся в залоге банка обществ с целью дальнейшей легализации этого имущества.

"По этому факту бывшему народному депутату доложено о подозрении в мошенничестве, подлоге и использовании поддельных документов, легализации имущества, полученного преступным путем", – добавили в Офисе генпрокурора.

Напомним, недавно в управление АРМА была передана российская доля капитала фармацевтического предприятия, активы которого в денежном эквиваленте составляют около 1 млрд грн.