Прокуратура передала в АРМА майно та активи колишнього нардепа на 600 млн грн

За клопотанням прокурорів Київської міської прокуратури арештовано та передано в управління АРМА активи, що належать народному депутату України IV-VIII скликань, який переховується в РФ та перебуває у розшуку, повідомили в Офісі генпрокурора.

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Імені депутата в ОГП не уточнили.

"За даними слідства, народний обранець, незважаючи на те, що перебувала у статусі народного депутата, здійснював фактичне керування одним з найбільших в Україні підприємств із продажу транспортних засобів", – йдеться у повідомленні.

Як уточнюють, в ОГП, у змові з топ-менеджментом пов’язаних з ним компаній, за його вказівкою було незаконно відчужено понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права трьох товариств, що перебували в заставі банку, з метою подальшої легалізації цього майна.

"За цим фактом колишньому народному депутату повідомлено про підозру у шахрайстві, підробленні і використанні підроблених документів, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом", – додали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, нещодавно в управління АРМА було передано російську частку капіталу фармацевтичного підприємства, активи якого у грошовому еквіваленті складають близько 1 млрд грн.