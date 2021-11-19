АРМА продало самый дорогой актив за свою историю: им оказалось подсолнечное масло

Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений (АРМА), обеспечило успешную реализацию на электронных торгах самого дорогого за свою историю арестованного актива.

Как говорится в сообщении агентства, им оказалось подсолнечное масло в количестве более 3 тысяч тонн. Цена его продажи превысила 93 млн грн.

Стартовая цена лота составила 82 млн грн, что соответствует среднему уровню рыночных цен. В аукционе приняли участие четыре участника, но цена выросла лишь на 13%.

"Учитывая проблемный характер арестованного имущества, спрос на активы, реализуемые АРМА, как правило, крайне невысок, что сказывается на цене продаж. Поэтому реализация такого дорогостоящего актива по рыночной цене, безусловно, является положительным опытом для рынка арестованного имущества в Украине", — прокомментировал руководитель АРМА Дмитрий Жоравович.

После уплаты победителем аукциона соответствующей суммы средства будут перечислены на депозитный счет АРМА в государственном банке. При этом в агентстве хвастаются, что проценты по его депозиту "являются одними из выгодных" по сравнению с обычными условиями коммерческих банков, что позволяет ему зарабатывать на управлении арестованными активами немало денег.

"Таким образом, это позволяет АРМА эффективно сохранять экономическую стоимость реализуемых на торгах активов, что выгодно как их владельцам, получающим средства после отмены арестов, так и государству, ведь в случае конфискации тело депозита вместе с процентами будет перечислено в госбюджет", — поясняется в сообщении.

Напомним, что депозит АРМА, к примеру, недавно пополнился 8 млн грн, которые отобрали у бенефициара компании-генподрядчика строительства Подольского моста в Киеве.

Отметим, что в июле руководство АРМА отстранили от работы и отправили под домашний арест: Госбюро расследований заподозрило чиновников в краже вверенных агентству 400 тысяч долларов. Новым руководителем ведомства вместо Виталия Сигидина был назначен Жоравович.

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