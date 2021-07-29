Политика 1 час назад

Руководство АРМА отстранили от работы и отправили под домашний арест

ГБР подозревает чиновников в краже вверенных агентству 400 тысяч долларов

Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР

Печерский районный суд Киева отстранил Виталия Сигидина от исполнения обязанностей главы Нацагентства по выявлению и управлению активами, полученными преступным путем (АРМА). Об этом говорится в сообщении ГБР.

Кроме того, отстранен его заместитель Владимир Павленко и начальник одного из управлений АРМА. Суд также избрал подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста.

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Накануне сотрудники бюро сообщили им о подозрении в присвоении более 400 тысяч долларов. Установлено, что в августе-декабре 2020 года Сигидин, его заместитель и начальник управления АРМА в сговоре с адвокатами и еще одним человеком завладели средствами, которые были переданы в управление АРМА.

"Указанные лица на основании поддельных судебных решений безосновательно перечисляли средства на банковский счет физического лица, которое не имело к деньгам никакого отношения. Затем эти деньги распределялись между участниками группы", — выявили в ГБР.

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Шестерым лицам сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенного по предварительному сговору, в особо крупном размере (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Подготовлены ходатайства об избрании подозреваемым адвокатам и гражданскому лицу мер пресечения, которые суд рассмотрит также сегодня, 29 июля. Следствие продолжается.

ГБР также проверяет причастность указанных лиц к уголовному преступлению, связанному отмыванием доходов, полученных преступным путем. Процессуальное руководство в деле осуществляет Офис генпрокурора, оперативное сопровождение — ГБР и Служба безопасности Украины.

Напомним, что обыски по местам жительства фигурантов дела СБУ провела еще 1 апреля. Как сообщало издание "Стопкор", обыски были проведены дома у исполняющего обязанности главы агентства Сигидина, у замглавы АРМА Павленко, начальника управления менеджмента активов агентства Вахтанга Бочоришвили и "у афериста Игоря Короля, который фактически похитил 400 тысяч долларов конфискованных средств".

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