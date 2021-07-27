Общество 40 минут назад

Топ-менеджеров АРМА обвиняют в хищении около полумиллиона долларов (ФОТО, ВИДЕО)

Должностные лица на основании поддельных судебных решений перечисляли деньги на банковский счет физического лица, которое не имело к деньгам никакого отношения

Фото: пресс-служба ГБР Фото: пресс-служба ГБР
Фото: пресс-служба ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) в сотрудничестве со Службой безопасности Украины выявила факт злоупотреблений руководством Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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Как сообщает пресс-служба ГБР на своей странице в Facebook, руководство АРМА и два адвоката незаконно присвоили более $400 тысяч.

По информации правоохранителей, с августа по декабрь 2020 года временно исполняющий обязанности председателя АРМА, его заместитель, начальник управления этого учреждения в сговоре с адвокатами присвоили деньги, которые были переданы в управлении АРМА.

В АРМА отмечают, что эти лица на основании поддельных судебных решений безосновательно перечисляли деньги на банковский счет физического лица, которое не имело к деньгам никакого отношения.

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После этого деньги распределялись между участниками группы.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора госпредприятия "Классификационное общество Регистр судоходства Украины", которое относится к сфере управления Министерства инфраструктуры Украины, и главного специалиста этого предприятия после получения взятки.

Чиновники требовали от представителя предприятия $2 тысячи за содействие в составлении сертификата и свидетельства, которые бы позволили предприятию нормально работать.

Напомним, в июне полиция поймала директора одного из предприятий Николаевской области и сообщила ему о подозрении в даче взятки главе Академии аграрных наук Ярославу Гадзало в виде джипа.

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