$2 тысячи за документы: руководство Регистра судоходства погорело на взятке (ФОТО)

Сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора госпредприятия "Классификационное общество Регистр судоходства Украины", которое относится к сфере управления Министерства инфраструктуры Украины, и главного специалиста этого предприятия после получения взятки.

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Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, чиновники требовали от представителя предприятия $2 тысячи за содействие в составлении сертификата и свидетельства, которые бы позволили предприятию нормально работать.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводят сотрудники Национальной полиции Украины.

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Напомним, что месяц назад полиция поймала директора одного из предприятий Николаевской области и сообщила ему о подозрении в даче взятки главе Академии аграрных наук Ярославу Гадзало в виде джипа.

Самому Гадзало ранее было сообщено о подозрении, соответственно, в получении взятки в виде внедорожника Volkswagen за содействие в назначении на должность директора одного из госпредприятий, входящих в структуру НААН и непрепятствование заключению в дальнейшем договоров о совместной деятельности между этим предприятием и определенными субъектами хоздеятельности.

В конце мая Гадзало получил второе подозрение — в вымогательстве взятки в 4 млн грн за неувольнение руководителя госпредприятия, входящего в структуру академии, и непрепятствовании проведению его хозяйственной деятельности. 4 июня полиция сообщила также о подозрении по этому делу сообщнице Гадзало, которая является его родственницей.

Ранее на взятке был задержан директор Института рыбного хозяйства НААН, а на другом предприятии в структуре академии обнаружили нелегальное производство алкогольных напитков. Ранее же, в конце мая, правоохранители сообщили, что на предприятии НААН в Волновахе Донецкой области разворовали 3 млн грн.