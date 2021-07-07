Директора института Академии аграрных наук поймали на взяточничестве

Главное управление Служба безопасности Украины в Киеве и Киевской области совместно со следователями областного управления полиции заблокировали коррупционную схему в институте Национальной академии аграрных наук.

Как говорится в сообщении СБУ, в данном учреждении практиковалось систематическое получении взяток за передачу в незаконную аренду недвижимости.

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По предварительным данным следствия, директор института наладил коррупционный механизм получения денег от представителя местной коммерческой структуры. К противоправной деятельности чиновник привлек главного бухгалтера и юриста научного учреждения.

Организаторы "гарантировали" предпринимателю передачу в незаконное пользование офисных и складских помещений учреждения площадью 195 квадратных метров в Бориспольском районе Киевской области. За "аренду" бизнесмен ежемесячно должен был платить чиновникам оговоренную сумму взятки.

Правоохранители задержали трех организаторов схемы после передачи очередной суммы неправомерной выгоды. Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении по части 3 статьи 368 (получение взятки) Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что месяц назад полиция поймала директора одного из предприятий Николаевской области и сообщила ему о подозрении в даче взятки главе Академии аграрных наук Ярославу Гадзало в виде джипа.

Самому Гадзало ранее было сообщено о подозрении, соответственно, в получении взятки в виде внедорожника Volkswagen за содействие в назначении на должность директора одного из госпредприятий, входящих в структуру НААН и непрепятствование заключению в дальнейшем договоров о совместной деятельности между этим предприятием и определенными субъектами хоздеятельности.

В конце мая Гадзало получил второе подозрение — в вымогательстве взятки в 4 млн грн за неувольнение руководителя госпредприятия, входящего в структуру академии, и непрепятствовании проведению его хозяйственной деятельности. 4 июня полиция сообщила также о подозрении по этому делу сообщнице Гадзало, которая является его родственницей.

Ранее на взятке был задержан директор Института рыбного хозяйства НААН, а на другом предприятии в структуре академии обнаружили нелегальное производство алкогольных напитков. Ранее же, в конце мая, правоохранители сообщили, что на предприятии НААН в Волновахе Донецкой области разворовали 3 млн грн.