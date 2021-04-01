СБУ и ГБР проводят обыски в АРМА

Сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований проводят обыски у руководства Агентства по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений.

Как передает "СтопКор", обыски проводятся дома у исполняющего обязанности главы агентства Виталия Сигидина, у заместителя главы АРМА Владимира Павленко, начальника управления менеджмента активов агентства Вахтанга Бочоришвили и "у афериста Игоря Короля, который фактически похитил 400 тысяч долларов конфискованных средств". Кроме того, обыски проходят и в офисах АРМА.

"Купленную на украденные Королем средства Audi Q7 2020 нашли у связанного с руководством АРМА лица. Стоимость такого авто стартует от 80 тысяч долларов и может достигать 120 тысяч долларов. Как показало следствие, Король перерегистрировал автомобиль на Нину Щербинок, которая является мамой жены адвоката Сердюка Д.В. Известно, что Щербинок является ФОПом и управляет другими активами по соглашению с АРМА", — сообщают в СМИ.

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Само агентство в четверг фактически не работает: отмечается, что следователи не пустили в офис АРМА работников.

В свою очередь, депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Галина Янченко в связи с этим сообщила на своей странице в Facebook, что, по ее информации, еще ряд эпизодов коррупционных сделок АРМА расследуются Национальным антикоррупционным бюро.

В самом агентстве проведение следственных действий в центральном аппарате и по местам проживания по "нескольких сотрудников" подтвердили. В то же время ни СБУ, ни ГБР пока об этом не сообщают.

Напомним также, что в управление АРМА после фактической национализации перешел запорожский завод "Мотор Сич", который теперь хочет забрать себе госконцерн "Укроборонпром".