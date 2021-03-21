"Укроборонпром" просит АРМА отдать "Мотор Сич" ему

Государственный концерн "Укроборонпром" готов взять в управление арестованные активы машиностроительного завода "Мотор Сич" (Запорожье) и уже направил соответствующее письмо Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома".

В концерне таким образом обратили внимание на сообщение о решении Шевченковского районного суда Киева о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич".

По результатам судебного рассмотрения имущество предприятия передано в управление АРМА с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

Гендиректор госконцерна Юрий Гусев отметил, что считает сохранение предприятия вопросом национальной безопасности.

"Укроборонпром" уже направил письмо АРМА о готовности выступить субъектом управления активами АО с целью сохранения его потенциала. Для нас как для государственного оборонного концерна важно, чтобы "Мотор Сич" продолжала свою работу: с сохранением рабочих мест, с выполнением обязательств в рамках производственных заказов. И наша команда готова поддержать предприятие", — заявил он.

Напомним, 11 марта Совет нацбезопасности и обороны принял решение о возвращении "Мотор Сичи" в собственность государства. По словам секретаря совета Алексея Данилова, это будет сделано "законным конституционным способом".

Отметим также, в декабре китайские акционеры "Мотор Сичи", ныне окончательно лишившиеся этого актива, инициировали арбитраж против Украины на сумму 3,5 млрд долларов. Они утверждают, что украинская власть экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие их права, предусмотренные межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и Китаем от 1992 года.

В свою очередь, незадолго до последнего решения СНБО президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев заявлял, что это как раз китайские покупатели акций завода в лице компании Skyrizon нарушили обязательство о вложении в 2018 году 250 млн долларов инвестиций и получении разрешения Антимонопольного комитета. В то же время он предлагал вместо полной национализации завода "цивилизованно договориться" с китайцами, оставив за ними 35%.

Напомним, что до этого указами от 28 и 29 января президент Владимир Зеленский ввел санкции против ряда компаний, аффилированных с китайской госкорпорацией Skyrizon, в свое время сконцентрировавшей большинство акций "Мотор Сичи", и трех их представителей — граждан Китая.