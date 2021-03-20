Суд арестовал имущество и 100% акций "Мотор Сичи"

Шевченковский районный суд Киева наложил арест на акции и имущество АО "Мотор Сич".

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Указано, что теперь имущество предприятия передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"По материалам СБУ, Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич", — говорится в сообщении.

При этом в СБУ подчеркнули, что компания продолжит свою работу.

Как отмечается, на данный момент спецслужба осуществляет досудебные расследования в отношении "Мотор Сичи" по двум направлениям:

- по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ);

- по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212, 233 и 364 Уголовного кодекса Украины. В нем исследуются возможные нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "Мотор Сич" вернут украинскому народу в законный конституционный способ в ближайшее время.

Ожидается, что законопроект о национализации "Мотор Сичи" представят через 2-3 недели.

Напомним, президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021 года, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".

Как известно, покупка китайскими инвесторами контрольного пакета акций АО "Мотор Сич" вызвала беспокойство в США из-за наращивания военной мощи Пекина.

В то же время, в украинском правительстве выступают за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в собственности государства, хотя и понимают важность привлечения инвесторов к "Мотор Сичи".

Сейчас инвесторы подали в международный арбитраж с требованием взыскать с Украины $3,5 млрд, поскольку прокуратура наложила дополнительный арест на акции "Мотор Сич" после того, как китайские бизнесмены вместе с DCH Александра Ярославского объявили о совместной заявке в АМКУ о покупке акций, и пожаловались на давление.