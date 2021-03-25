Китай отреагировал на национализацию "Мотор Сичи"

Власти Китая призвали Украину соблюдать законные права и интересы китайских инвесторов. Об этом заявила на брифинге 25 марта в Пекине официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин, передает российское агентство ТАСС.

Так она прокомментировала подписание президентом Украины Владимиром Зеленским засекреченного указа о национализации завода "Мотор Сич", суть которого, однако, анонсировал секретарь Совета нацбезопасности обороны Алексей Данилов.

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"Мы видели соответствующее заявление. Мы призываем украинскую сторону защищать законные права и интересы китайских компаний и инвесторов и надлежащим образом разрешить соответствующие вопросы", — отметила спикер китайского МИД.

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Напомним, 23 марта Зеленский ввел в действие соответствующее решение СНБО, принятое еще 11 марта.

Отметим, что до этого указами от 28 и 29 января Зеленский ввел санкции против ряда компаний, аффилированных с китайской госкорпорацией Skyrizon, в свое время сконцентрировавшей контрольный пакет акций "Мотор Сичи", и трех их представителей-граждан Китая. Две из этих компаний подали иски в Верховный суд. Рассмотрение назначено на 5 и 22 апреля.

Напомним также, что в декабре китайские акционеры "Мотор Сичи" ныне окончательно лишившиеся этого актива, инициировали арбитраж против Украины на сумму 3,5 млрд долларов. Они утверждают, что украинская власть экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие их права, предусмотренные межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и Китаем от 1992 года.

В свою очередь, незадолго до последнего решения СНБО президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев заявлял, что это как раз китайские покупатели акций завода в лице Skyrizon нарушили обязательство о вложении в 2018 году 250 млн долларов инвестиций и получении разрешения Антимонопольного комитета.

В то же время он предлагал вместо полной национализации завода "цивилизованно договориться" с китайцами, оставив за ними 35%, однако в итоге и сам лишился влияния на завод: Шевченковский райсуд Киева арестовал все акции предприятия, и оно будет передано Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными преступным путем. Госконцерн "Укроборонпром" тем временем вызвался забрать его потом в свое управление.