Политика 1 час назад

Зеленский ввел временный безвиз для граждан Китая

В ближайшие полгода китайцы смогут безвизово посещать Украину — если, конечно, предъявят негативный ПЦР-тест на Covid-19

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский распорядился временно ввести с 1 апреля до 30 сентября 2021 года безвизовый режим въезда для граждан Китая, въезжающих в Украину с туристической целью. Об этом говорится в указе главы государства №116 от 23 марта.

В документе указывается, что решение принято "с целью развития дружеских отношений между Украиной и КНР, активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма".

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Так, устанавливается безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.

Кабинету министров президент поручил принять меры, вытекающие из данного указа. Сам документ уже вступил в силу со дня опубликования.

Напомним при этом, что 23 марта Кабмин обязал иностранцев предъявлять при пересечении государственной границы результаты отрицательного тестирования на Covid-19 методом полимеразной цепной реакции, проведенного не позднее, чем за 72 часа.

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Отметим, что в 2021 году отношения между Украиной и Китаем резко ухудшились — главным образом из-за фактической национализации контрольного пакета акций запорожского машзавода "Мотор Сич", подконтрольного китайской горкорпорации Skyrizon вследствие решения Совета нацбезопасности и обороны и самого Зеленского.

Более того, Зеленский отдельно заявил, что не допустит перехода предприятия под контроль Китая, пока он будет президентом.

На сегодня суд уже арестовал все акции "Мотор Сичи", тем временем Верховный суд открыл дело по искам двух юрлиц, связанных со Skyrizon, обжалующих введение Украиной санкций против них.

В то же время 11 марта китайская бизнес-делегация посетила оккупированный Россией Крым, побывав на ряде агропредприятий, в том числе винодельческой отрасли. Министерство иностранных дел Китая, в свою очередь, заявило, что "китайские компании поддерживают контакты с Крымом и сотрудничают с ним в соответствии с принципами рынка, и нельзя политизировать это взаимодействие в коммерческой сфере".

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