С начала 2021 года АРМА разыскало активы стоимостью почти 12 млрд грн

За 10 месяцев 2021 года в результате обработки 2 605 обращений Нацагентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), разыскало доли в уставных капиталах, ценные бумаги, денежные средства и финансовые обязательства общей стоимостью около 11,8 млрд в гривневом эквиваленте.

Как сообщает пресс-служба АРМА, агентство также разыскало более 5 755 земельных участков, 4 746 объектов жилой и нежилой недвижимости, 831 единицу автомобильного транспорта, 775 единиц с/х техники с комплектующими, 561 единицу с/х продукции, 530 единиц другого имущества (товаров), 276 имущественных прав интеллектуальной собственности, 44 единицы морского/речного транспорта, 21 единицу нематериальных активов и 3 единицы авиационного/воздушного транспорта.

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Всего ведомство разыскало более 13,5 тысячи единиц имущества.

Информацию о разысканных активах агентство предоставило правоохранительным органам, которые в ходе расследования уголовных производств могут наложить на них арест и передать их в управление АРМА для сохранения экономической стоимости.

По информации Минэкономики, за 10 месяцев этого года от управления арестованными активами в госбюджет поступило около 33 млн грн, что превышает совокупные доходы госбюджета от коммерческой деятельности управляющих за 2019 и 2020 годы.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (10,2 млн грн) сумма поступлений выросла более чем в 3 раза, или на 223%.

В то же время только за октябрь 2021 года поступления в государственный бюджет от управления арестованными активами составили более 4,3 млн грн, что стало рекордной суммой в месячном разрезе за весь период работы АРМА.

Следует отметить, что с момента принятия Нацагентством в управление первых активов в октябре 2017 года в бюджет поступило почти 70 млн грн чистых доходов от управления активами.

Напомним, в конце июля Печерский районный суд Киева отстранил Виталия Сигидина от исполнения обязанностей главы АРМА, а также отстранил его заместителя Владимира Павленко и начальника одного из управлений агентства. Суд также избрал подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста.

Накануне правоохранители сообщили им о подозрении в присвоении более 400 тысяч долларов. Установлено, что в августе-декабре 2020 года Сигидин и его подчиненные в сговоре с адвокатами и еще одним человеком завладели средствами, которые были переданы в управление АРМА.

В начале августа Кабинет министров временно возложил обязанности главы АРМА на Дмитрия Жоравовича.