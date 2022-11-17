Зеленський озвучив умови транзиту російського аміаку через Україну

Україна може погодитися на транзит російського аміаку до Одеси лише після того, як відбудеться обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання під час конференції Bloomberg New Economy Forum.

"Щодо експорту аміаку. Ми можемо домовитися, тільки якщо буде реалізовано обмін "всіх на всіх". Ми не хочемо торгувати з Росією, допомагати їм – вони наш ворог. Я сказав, що ми можемо погодитися, лише якщо вони обміняють усіх наших полонених на своїх полонених", - зауважив Зеленський.

Зазначимо, транзит російського аміаку трубопроводом "Тольятті-Одеса" було зупинено 24 лютого.

"Тольяттиазот", який належить групі "УралХим" Мазепіна та контролює російську частину трубопроводу, змушений був зупинити 3 із 7 агрегатів аміаку і перевести решту в режим зниженого навантаження.

Загальна протяжність аміакопроводу "Тольятті–Одеса" становить – 2,418 тис. км, територією України – 1,018 тис. км.

Оператором його української частини виступає держпідприємство "Укрхімтрансаміак", а доставлений на державний Одеський припортовий завод (ОПЗ) російський аміак раніше постачали на експорт.

Проте з початком війни прокачування аміаку знову було припинене, як і відвантаження його з ОПЗ. Аміак виробництва "Тольяттіазот", що зберігався на заводі, був заарештований.

Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, на початку вересня продало частину цього ресурсу обсягом 7 тисяч тонн за 238,8 мільйона гривень: це стало найдорожчим лотом з проданого агентством за весь час заарештованого майна.

У свою чергу, в середині липня Кабінет міністрів ініціював введення Україною санкцій проти "Тольяттіазота" та підприємства "Міндобрива" (Россош, Воронезька область). Необхідність цього аргументувалася тим, що Мазепін та інший російський бізнесмен Аркадій Ротенберг, близький до Путіна, які знаходяться під санкціями, продовжують поставки аміаку російського походження через територію України зі сплатою до бюджету держави-агресора великих сум податків.