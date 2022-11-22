Украина вернула домой тела 33 погибших героев

Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину. 22 ноября удалось вернуть родным тела 33 защитников.

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Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Отмечается, что операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.

"Процесс переговоров о передаче тел продолжается постоянно. Совместными усилиями стремимся как можно быстрее вернуть семьям тела защитников, чтобы те могли достойно почтить их память!" – подчеркнул Олег Котенко.

Всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть 696 тел.

В ведомстве напомнили, что в областях работают региональные центры Уполномоченного, с которыми можно связаться по номеру горячей линии: 0800339247.

В выходные дни сообщения принимаются у Viber и Telegram по телефону: (095) 896-04-21.

Также сообщить о пропавших лицах можно непосредственно Уполномоченному: (099) 792-01-26.

Напомним, 8 ноября состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину. Удалось вернуть родным тела 38 защитников.

Также 19 ноября Украина вернула из российского плена троих военнослужащих отдельного батальона морской пехоты Военно-морских сил ВС Украины.