Украина вернула из российского плена 60 своих защитников

Украинская и российская стороны 6 декабря провели очередной обмен военнопленными. Так, домой вернулись 60 украинских военных. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Среди возвращенных защитников – военные Вооруженных сил, нацгвардии, ГНСУ. Домой вернулись 58 мужчин и две женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов.

"34 защитника Мариуполя, в том числе 14 - из "Азовстали". Есть те, которых содержали в РФ и Еленовке", - резюмировал Лубинец.

Он добавил, что раненые получат медицинскую помощь, пройдут реабилитацию, смогут восстановить банковские карты и документы.

Также 6 декабря прошла очередная передача тел героев – в Украину вернули 49 погибших. С момента назначения Уполномоченному из пропавших без вести удалось вернуть домой тела 827 защитников, отдавших свою жизнь за Украину.

Кроме того, ранее Украина вернула из российского плена троих военнослужащих отдельного батальона морской пехоты Военно-морских сил ВС Украины. До этого обмен пленниками между Украиной и РФ состоялся 11 ноября. Тогда домой вернулись 45 украинских военных.