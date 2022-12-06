Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Общество
Дата публикации

Украина вернула из российского плена 60 своих защитников

Украина вернула из российского плена 60 своих защитников
В День ВСУ домой возвращаются 60 защитников Украины. Фото: Facebook Лубинца

Украинская и российская стороны 6 декабря провели очередной обмен военнопленными. Так, домой вернулись 60 украинских военных. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Среди возвращенных защитников – военные Вооруженных сил, нацгвардии, ГНСУ. Домой вернулись 58 мужчин и две женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов.

Фото 2 — Украина вернула из российского плена 60 своих защитников
Фото 3 — Украина вернула из российского плена 60 своих защитников
Фото 4 — Украина вернула из российского плена 60 своих защитников
Фото 5 — Украина вернула из российского плена 60 своих защитников
Фото 6 — Украина вернула из российского плена 60 своих защитников
Фото 7 — Украина вернула из российского плена 60 своих защитников
Фото 8 — Украина вернула из российского плена 60 своих защитников

"34 защитника Мариуполя, в том числе 14 - из "Азовстали". Есть те, которых содержали в РФ и Еленовке", - резюмировал Лубинец.

Он добавил, что раненые получат медицинскую помощь, пройдут реабилитацию, смогут восстановить банковские карты и документы.

Также 6 декабря прошла очередная передача тел героев – в Украину вернули 49 погибших. С момента назначения Уполномоченному из пропавших без вести удалось вернуть домой тела 827 защитников, отдавших свою жизнь за Украину.

Кроме того, ранее Украина вернула из российского плена троих военнослужащих отдельного батальона морской пехоты Военно-морских сил ВС Украины. До этого обмен пленниками между Украиной и РФ состоялся 11 ноября. Тогда домой вернулись 45 украинских военных.

Автор:
Вита Молодан